Тренер велогонщицы Бурлаковой — о золоте ЧМ: Яна превзошла сама себя

Тренер российской гонщицы Яны Бурлаковой Владимир Хозов прокомментировал триумф подопечной на ЧМ-2024 по велотреку в Баллерупе (Дания).

«В день старта она показала первое время в квалификации, она была рада, но немного испугалась, потому что такой груз ответственности упал на нее.



Яна превзошла сама себя. Это, наверное, топ‑3 результатов в мире. Достойно. Она стоит на первом месте, а второе, третье, четвёртое места — сборная Великобритании, которые сейчас являются олимпийскими чемпионками», — приводит слова Хозова «Матч ТВ».

Напомним, россиянка выиграла золото в гите на 500 м. В финальном заезде Бурлакова победила с результатом 32,863 секунды, оставив позади двух британок — Софи Кейпвелл (+0,147) и Кэти Марчант (+0,256).

