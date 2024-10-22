Евгений Коротышкин отреагировал на нежелание Рылова получать нейтральный статус

Чемпион мира 2010 года и призёр Олимпийских игр 2012 года по плаванию Евгений Коротышкин высказался о позиции пловца Евгения Рылова, который ранее отказался выступать без флага на международных стартах.

«Каждый спортсмен выбирает свой путь. Международные старты очень важны в карьере спортсмена. Вариться в собственном соку никому не хочется, хочется ставить планку выше. Таких спортсменов, как Рылов, которые не хотят получать нейтральный статус в связи с нынешней повесткой, можно и нужно понять. Женя изначально высказал своё мнение и продолжает придерживаться его. Он не готов выступать без флага. Похвально, что он держит своё слово, это вызывает уважение. Заставить никого нельзя. Каждый вправе делать свой выбор сам», — приводит слова Коротышкина Metaratings.

Ранее Рылов отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже при поставленных условиях Международного олимпийского комитета (МОК).