Fonbet продолжит поддержку спорта и сотрудничество с РФБ, ПКР и рядом других организаций

С 17 по 19 октября в Уфе прошёл XII Международный форум «Россия — спортивная держава». В ходе мероприятия заключён ряд стратегических соглашений по поддержке и развитию профессионального и любительского спорта.

Форум посетили президент РФ Владимир Путин, министр спорта Михаил Дегтярёв и глава Башкортостана Радий Хабиров. На съезде обсуждались вопросы смены руководства ОКР, объединение спортивных федераций и проблема коммерциализации детско-юношеского спорта. Также нельзя не отметить рост вовлечённости в процесс букмекерских компаний.

Fonbet и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) заключили меморандум о благотворительности. В рамках программы ДоброFON букмекер поможет в проведении чемпионатов России по игровым видам спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, включая волейбол сидя, баскетбол и регби на колясках.

Букмекерская компания и Паралимпийский комитет России продолжат сотрудничество и в 2025 году проведут шесть соревнований для ветеранов СВО по следж-хоккею, футболу ампутантов и волейболу сидя.

«Мы рады сотрудничеству с ПКР. Ранее мы неоднократно подчёркивали, что хотим принимать активное участие в реабилитации ветеранов и участников СВО через спорт. Совместно с ПКР мы уже проводили ряд совместных акций, но теперь наша работа станет более цельной, чему помогут турниры под эгидой «Герои нашего времени», — отметил генеральный директор Fonbet Сергей Анохин.

Поддержка букмекера распространяется на разные виды спорта. Fonbet стал генеральным спонсором Федерации падела России и ряда турниров под эгидой организации, в том числе титульным спонсором чемпионата России. Благотворительная программа ДоброFON совместно с РФБ, с которым на год продлили титульное партнёрство, запустила проект «Добромяч», чтобы помочь детям с двигательными нарушениями обрести навыки движения через игру. Также букмекер подписал соглашение с фондом Игоря Акинфеева и проектом «Кипербол».