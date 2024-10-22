Евгений Коротышкин: я бы выступил сейчас в нейтральном статусе

Чемпион мира 2010 года и призёр Олимпийских игр 2012 года по плаванию Евгений Коротышкин рассказал о своём отношении к выступлениям в нейтральном статусе.

«Мне сложно поставить себя на их место. Я представляю сухопутную часть Марлезонского балета. Я уже достиг того, чего хотел. Поэтому могу говорить что угодно, что ни за что не поехал бы без флага. Но это лукавство. Я понимаю, насколько для спортсменов важен международный опыт. Когда ты выигрываешь чемпионат России один за другим и не имеешь возможности развиваться дальше на мировых турнирах, мотивация теряется. Спортсменам просто нужно адаптироваться к нынешним реалиям. Я лично участвовал бы сейчас в нейтральном статусе.

Кто-то скажет, что выступление без российского флага — это позор, предательство. Я так не считаю. Как говорится, на войне все средства хороши. На войне не всегда солдаты идут с флагом. Всегда существовала та же разведка, которая действовала в тылу врага скрытно, но в интересах своей страны. Моё мнение — россиянам надо выступать в нейтральном статусе», — приводит слова Коротышкина Metaratings.

Ранее пловец Евгений Рылов отказался выступать без флага и гимна на международных стартах.