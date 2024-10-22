Коротышкин: высокие результаты российских пловцов на внутренних стартах непоказательны

Чемпион мира 2010 года и призёр Олимпийских игр 2012 года по плаванию Евгений Коротышкин заявил, что высокие результаты российских пловцов на внутренних стартах не являются показателем их конкурентоспособности.

«Мы можем говорить, что наши конкуренты из других стран волнуются из-за того, что мы не приезжаем на международные турниры. Но это не так. На международную арену надо рваться, чтобы нас не забывали, доказывать, что мы по-прежнему есть и сильны, несмотря ни на какие политические неурядицы. Высокие результаты на российских соревнованиях, сравнимые с рекордами мира, вовсе не значат, что при соперничестве на международных турнирах наши пловцы будут выступать так же. Очень сильно влияет психологическая подготовка, давление, мандраж, атмосфера вокруг самого турнира, его значимость. Поэтому неправильно расценивать рекорды на внутрироссийских соревнованиях как полноценный результат», — приводит слова Коротышкина Metaratings.