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Джефф Монсон: Олимпиада превратилась в политику, потому что США контролируют её

Джефф Монсон: Олимпиада превратилась в политику, потому что США контролируют её
Джефф Монсон
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Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон высказался о политизированности олимпийского движения. Спортсмен отметил влияние США на Международный олимпийский комитет (МОК).

«Олимпиада превратилась в политику, потому что США контролируют её, и США дают деньги МОК. Если Америка не хочет чего-то, то МОК слушает её. И это позор, и это прискорбно наблюдать. И, к сожалению, Олимпиада потеряла свой блеск, и становится неинтересно, по крайней мере для меня, смотреть или поддерживать такое событие. Тем более там нет одних из лучших спортсменов в мире. И это настолько политизировано, что отталкивает многих людей», — приводит слова Монсона ТАСС.

Напомним, на Олимпийских играх 2024 года российские спортсмены выступали в нейтральном статусе в составе из 15 человек.

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