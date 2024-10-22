Джефф Монсон: Олимпиада превратилась в политику, потому что США контролируют её

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон высказался о политизированности олимпийского движения. Спортсмен отметил влияние США на Международный олимпийский комитет (МОК).

«Олимпиада превратилась в политику, потому что США контролируют её, и США дают деньги МОК. Если Америка не хочет чего-то, то МОК слушает её. И это позор, и это прискорбно наблюдать. И, к сожалению, Олимпиада потеряла свой блеск, и становится неинтересно, по крайней мере для меня, смотреть или поддерживать такое событие. Тем более там нет одних из лучших спортсменов в мире. И это настолько политизировано, что отталкивает многих людей», — приводит слова Монсона ТАСС.

Напомним, на Олимпийских играх 2024 года российские спортсмены выступали в нейтральном статусе в составе из 15 человек.