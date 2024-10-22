Глава ПКР: можно провести товарищеский матч между сборной России и паралимпийцами

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что между паралимпийской сборной по футболу и национальной командой России по футболу возможно провести товарищескую игру.

«Вполне можно было бы рассмотреть проведение выставочного матча между национальной командой России по футболу и паралимпийской сборной по футболу. Надо отметить, что Алексей Смертин возглавляет комитет по социальной ответственности. Они проводят разные мероприятия для людей с различными формами инвалидности. Огромное им спасибо, потому что только в течение года они проводят по пять-шесть мероприятий по всей стране, где принимают участие по 500-600 человек», — приводит слова Рожкова «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что сборная Пакистана отказалась проводить товарищескую игру с российской командой. Встреча была запланирована на 11 октября.