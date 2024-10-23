В Бразилии произошло ДТП, в результате которого погибло семь несовершеннолетних гребцов

В Бразилии произошло ДТП, в результате которого погибли девять человек, среди них семь несовершеннолетних гребцов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации источника, в городе Пелотас грузовик столкнулся с задней частью фургона, в котором находилась команда гребцов, стащил его с дороги и упал ему на крышу. В результате аварии погибли 9 из 10 пассажиров фургона, 7 из них были гребцами-подростками, которые возвращались с соревнований. Выжить удалось только 17-летнему спортсмену. Водитель грузовика получил незначительные травмы.

Федерация гребного спорта России выразила соболезнования в связи с произошедшим.