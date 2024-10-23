Мартен Фуркад сообщил, что готов возглавить оргкомитет зимней Олимпиады-2030

Бывший биатлонист Мартен Фуркад, завершивший карьеру в 2020 году, сообщил, что готов стать главой оргкомитета зимней Олимпиады-2030, которая пройдёт во французских Альпах.

«Я очень интенсивно пережил парижскую Олимпиаду 2024 года, и это вызвало во мне особые эмоции. У меня высокий уровень амбиций и ответственности. Говорить так немного театрально, но мы находимся на переломном этапе зимних Игр. Это важный момент в истории французских Альп. Я чувствую ответственность за то, чтобы взять на себя этот проект, придать смысл и конкретность этому обязательству.

Это не мои личные амбиции, а коллективные. Своё эго я вылечил, выиграв медали на соревнованиях. Это больше похоже на то, что я нахожусь на распутье. У нас есть проект, в котором участвует целая группа разных игроков: два региона, экономические партнёры, МОК, спортсмены, курорты, и я чувствую поддержку всех этих заинтересованных сторон», — приводит слова Фуркада L’Équipe.

Международный Олимпийский и Паралимпийский комитеты выступают за назначение Фуркада. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что видит Мартена Фуркада в роли президента оргкомитета зимней Олимпиады-2030.

36-летний Фуркад – рекордсмен Франции по количеству золотых медалей как на зимних, так и на летних Олимпийских играх. Он является одним из самых успешных биатлонистов в истории. На его счету семь побед подряд в общем зачёте Кубка мира и 13 золотых медалей на чемпионатах мира.