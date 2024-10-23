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Победители Игр стран БРИКС и СНГ смогут поступать в вузы без вступительных экзаменов

Победители Игр стран БРИКС и СНГ смогут поступать в вузы без вступительных экзаменов
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Победители Игр стран БРИКС и Игр стран СНГ получат право поступать в вузы на спортивные специальности без вступительных экзаменов. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ от 19 октября, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Чемпионы вышеприведённых соревнований смогут поступать на бюджетные места в государственные вузы без конкурсных испытаний, а также становиться студентами негосударственных вузов. Для них доступны программы бакалавриата и специалитета.

Ранее поступать в вузы без экзаменов на спортивные специальности могли только победители и призёры Олимпиад, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы.

В мае Госдума приняла закон о льготном поступлении в вузы для победителей международных соревнований, перечень которых будет утверждаться Правительством РФ.

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