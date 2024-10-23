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Страны БРИКС выступили против любых форм дискриминации в спорте

Страны БРИКС выступили против любых форм дискриминации в спорте
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Страны БРИКС опубликовали заявление против любых форм дискриминации в спорте. Об этом говорится в итоговой совместной декларации, принятой сегодня, 23 октября, по итогу XVI саммита БРИКС, проходящего в Казани.

«Мы подчёркиваем, что все страны БРИКС обладают богатой культурой развития традиционных видов спорта и согласны поддерживать друг друга в продвижении традиционных и исконных видов спорта как в формате БРИКС, так и во всём мире.

Мы решительно выступаем против любых форм дискриминации по признакам возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии, экономического или иного статуса спортсменов.

Мы придаём большое значение вкладу БРИКС в налаживание спортивных связей между странами БРИКС Признаём важность проведения совместных спортивных мероприятий в области спортивной науки и спортивной медицины», – говорится в декларации, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что победители Игр стран БРИКС и Игр стран СНГ получат право поступать в вузы на спортивные специальности без вступительных экзаменов.

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