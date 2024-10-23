Ирина Винер и сёстры Аверины вошли в комитет по развитию художественной гимнастики

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, а также многократные чемпионки мира и Европы Дина и Арина Аверины вошли в комитет Федерации гимнастики России (ФГР), специализирующийся на развитии художественной гимнастики. Помимо них аналогичную должность получили ещё 18 человек. Об сообщается на официальном сайте организации.

Ранее Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), в связи с тем, что руководящие органы федераций спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики России и спортивной аэробики России и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение объединиться в одну организацию. Её руководителем стал глава РЖД Олег Белозеров. Позже президиум ФГР утвердил комитеты по развитию пяти видов спорта.

Отметим, что главой комитета по развитию спортивной гимнастики стал олимпийский чемпион Никита Нагорный.