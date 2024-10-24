«Чеховские медведи» сыграли вничью с «Мешков Брест» в SEHA-лиге

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» на своей площадке во Дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова в Чехове сыграл вничью с клубом «Мешков Брест» (БГК) в матче 3-го тура SEHA – Gazprom League дивизиона «Восток». Встреча завершилась со счётом 27:27.

Клубный гандбол. Мужчины. SEHA – Gazprom League. Дивизион «Восток», 3-й тур:

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Мешков Брест» (Брест, Беларусь) – 27:27 (12:14, 15:13).

На групповой стадии SEHA-лиги команды играют в двух группах. В группе «А» выступают «Мешков Брест», «Виктор», «Аист Китая», «Чеховские медведи» и «Зенит». В группе «Б» играют ЦСКА, «СКА-Минск», «Пермские медведи» и «Машека». Групповой этап завершится в начале февраля 2025 года, после чего начнётся плей-офф.

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