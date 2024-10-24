Чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на восемь лет за допинг

Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Федерация велосипедного спорта России.
В допинг-пробе 41-летнего Медведева обнаружили запрещённое вещество эритропоэтин (ЭПО). Это уже второе нарушение велосипедиста антидопинговых правил, поэтому срок наказания увеличен с четырёх до восьми лет. Дисквалификация Медведева вступила в силу 11 июля этого года. Она будет действовать до июля 2032 года.
Медведев выигрывал чемпионаты Европы по маунтинбайку (марафон) в 2011 и 2018 годах. В 2023 году спортсмен стал обладателем нейтрального статуса.