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Чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на восемь лет за допинг

Чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на восемь лет за допинг
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Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Федерация велосипедного спорта России.

В допинг-пробе 41-летнего Медведева обнаружили запрещённое вещество эритропоэтин (ЭПО). Это уже второе нарушение велосипедиста антидопинговых правил, поэтому срок наказания увеличен с четырёх до восьми лет. Дисквалификация Медведева вступила в силу 11 июля этого года. Она будет действовать до июля 2032 года.

Медведев выигрывал чемпионаты Европы по маунтинбайку (марафон) в 2011 и 2018 годах. В 2023 году спортсмен стал обладателем нейтрального статуса.

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