Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка мира Яна Бурлакова отказалась от смены российского гражданства

Чемпионка мира Яна Бурлакова отказалась от смены российского гражданства
Комментарии

Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова заявила о поступлении предложений выступать за другие сборные.

«Мне поступали предложения выступать за другие сборные, но я не хочу менять гражданство. Всё плохое когда-нибудь заканчивается, поэтому российские спортсмены должны готовы в нужный момент быть в оптимальной форме и доказать миру, что остаются на высоком уровне», — приводит слова Бурлаковой ТАСС.

Напомним, россиянка выиграла золото чемпионата мира в гите на 500 м. В финальном заезде Бурлакова победила с результатом 32,863 секунды, оставив позади двух британок — Софи Кейпвелл (+0,147) и Кэти Марчант (+0,256).

Материалы по теме
Россия добыла золото на международной арене! Итоги чемпионата мира по велоспорту — 2024
Россия добыла золото на международной арене! Итоги чемпионата мира по велоспорту — 2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android