Чемпионка мира Яна Бурлакова отказалась от смены российского гражданства

Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова заявила о поступлении предложений выступать за другие сборные.

«Мне поступали предложения выступать за другие сборные, но я не хочу менять гражданство. Всё плохое когда-нибудь заканчивается, поэтому российские спортсмены должны готовы в нужный момент быть в оптимальной форме и доказать миру, что остаются на высоком уровне», — приводит слова Бурлаковой ТАСС.

Напомним, россиянка выиграла золото чемпионата мира в гите на 500 м. В финальном заезде Бурлакова победила с результатом 32,863 секунды, оставив позади двух британок — Софи Кейпвелл (+0,147) и Кэти Марчант (+0,256).