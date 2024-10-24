«Негативно отражается на России». Вик Уайлд против выдачи гражданства РФ Дугласу Сантосу

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд высказался против выдачи российского гражданства футболисту Дугласу Сантосу и хоккеисту Седрику Пакетту.

«Думаю, что это негативно отражается на России, когда выдают паспорта спортсменам или другим известным людям, которые не проходят через ту же юридическую процедуру, что и все остальные обычные люди. Я бы даже сказал, что в моём случае в 2011 году было неправильно выдавать мне российский паспорт, так как я мог бы легко забрать свой выигрыш и уехать из России после Олимпиады в Сочи, как большинство этих спортсменов сделали или сделают, когда им больше не будет выгодно оставаться в России. Но я оставался в России и в горе, и в радости и вернул то, что, как считаю, был должен России. Я не виню их за это. Думаю, что наши государственные чиновники не всегда это понимают, и выдача этих паспортов обесценивает значимость наличия российского гражданства», — сказал Уайлд в интервью Metaratings.

21 октября бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос и канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт получили российское гражданство. Указ о присвоении гражданства РФ подписал президент России Владимир Путин.

Вик Уайлд получил российский паспорт в 2012 году. До сезона-2011/2012 он выступал за национальную команду США.