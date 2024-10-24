«Ему было так комфортнее». Бурлакова отреагировала на смену гражданства Михаила Яковлева

Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова поделилась мнением о смене гражданства Михаила Яковлева.

«Что касается перехода Михаила Яковлева, то у каждого своя жизнь, каждый имеет право на выбор, ему было так комфортнее. Лично мне было бы некомфортно выступать за другую страну, без своих близких и своего дома», — приводит слова Бурлаковой ТАСС.

Яковлев родился в Москве, выступал за Россию в юниорские годы. В 2021 году иммигрировал в Израиль вместе с родителями и бабушкой. После 2022 года он сменил спортивное гражданство и в 2023-м впервые принял участие в соревнованиях за сборную Израиля.