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«Ему было так комфортнее». Бурлакова отреагировала на смену гражданства Михаила Яковлева

«Ему было так комфортнее». Бурлакова отреагировала на смену гражданства Михаила Яковлева
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Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова поделилась мнением о смене гражданства Михаила Яковлева.

«Что касается перехода Михаила Яковлева, то у каждого своя жизнь, каждый имеет право на выбор, ему было так комфортнее. Лично мне было бы некомфортно выступать за другую страну, без своих близких и своего дома», — приводит слова Бурлаковой ТАСС.

Яковлев родился в Москве, выступал за Россию в юниорские годы. В 2021 году иммигрировал в Израиль вместе с родителями и бабушкой. После 2022 года он сменил спортивное гражданство и в 2023-м впервые принял участие в соревнованиях за сборную Израиля.

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