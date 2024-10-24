Конкурс среди СМИ в сфере вовлечения населения в занятия спортом продлится до 31 октября

Фото: Проект «Спорт — норма жизни»

Отборочный этап конкурса лучших региональных СМИ в сфере вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом продлится до 31 октября 2024 года.

Конкурс проводится по инициативе Министерства спорта Российской Федерации в рамках информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Портал «Чемпионат» выступает партнёром конкурса.

К участию в конкурсе допускаются:

региональные печатные СМИ;

региональные электронные СМИ (телевидение и радио);

региональные интернет-СМИ.

Конкурсные материалы должны отражать задачи проекта – оказывать информационное сопровождение инициатив исполнительной власти, направленных на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни», а также освещать региональный опыт по мотивации и вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Эти и другие задачи учтены в материалах участников, которые поступили на сегодняшний день.

География участников обширна: Свердловская область, республика Мордовия, Оренбургская область, Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие регионы нашей страны.

В числе поданных – проекты как долгосрочные, так и краткосрочные, со стабильными впечатляющими тиражами и охватами, и те, что только набирают обороты, но объединяют все эти проекты пропаганда устойчивого стремления к ведению активного и здорового образа жизни, формирование спортивной культуры, вовлечение населения и развитие интереса к спорту, регулярное информирование и привлечение жителей региона к систематическим занятиям физкультурой и спортом.