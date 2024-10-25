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Экс-глава ФСГР Василий Титов переизбран в исполком Международной федерации гимнастики

Экс-глава ФСГР Василий Титов переизбран в исполком Международной федерации гимнастики
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Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сохранил место в исполнительном комитете Международной федерации гимнастики (FIG) после голосования. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Выборы в руководящие органы организации состоялись в пятницу на конгрессе FIG в Дохе (Катар), который проходит с 24 по 26 октября. Титов получил 59 голосов.

Титову 63 года, на протяжении последних 10 лет он возглавлял ФСГР, в 2021 году был избран в исполком FIG. После объединения пяти гимнастических федераций в Федерацию гимнастики России Титов занял пост первого вице-президента новой организации.

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