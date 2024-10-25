Кандидата в президенты МОК Ватанабэ переизбрали на пост главы федерации гимнастики

Японец Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG). Выборы состоялись на конгрессе организации, который проходит с 24 по 26 октября в Дохе (Катар).

Как сообщает «РИА Новости Спорт», Ватанабэ набрал 102 балла на голосовании, его конкурент, министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, — 54. Японец возглавляет FIG с 2017 года.

65-летний Моринари Ватанабэ является одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее стало известно, что россиянин Василий Титов сохранил место в исполнительном комитете Международной федерации гимнастики.