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Кандидата в президенты МОК Ватанабэ переизбрали на пост главы федерации гимнастики

Кандидата в президенты МОК Ватанабэ переизбрали на пост главы федерации гимнастики
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Японец Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG). Выборы состоялись на конгрессе организации, который проходит с 24 по 26 октября в Дохе (Катар).

Как сообщает «РИА Новости Спорт», Ватанабэ набрал 102 балла на голосовании, его конкурент, министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, — 54. Японец возглавляет FIG с 2017 года.

65-летний Моринари Ватанабэ является одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее стало известно, что россиянин Василий Титов сохранил место в исполнительном комитете Международной федерации гимнастики.

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