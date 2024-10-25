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Батутистка Анжела Бладцева выступит на международном турнире в Беларуси

Батутистка Анжела Бладцева выступит на международном турнире в Беларуси
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Российская батутистка Анжела Бладцева выступит на международном турнире «Славянские игры», который пройдет с 18 по 22 ноября в белорусском Витебске. Об этом сообщила тренер сборной России Елена Федоренчик.

Напомним, Бладцева принимала участие на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Наши спортсмены не будут принимать участие в двух последних стартах года, которые пройдут на следующей неделе в Португалии и Великобритании. В планах команды — выступление на «Славянских играх» в Витебске и на соревнованиях в Узбекистане (3-7 декабря). В этих стартах планируют выступать все сильнейшие спортсмены, включая участницу Олимпиады в Париже Анжелу Бладцеву. Международный сезон — 2025 мы откроем этапом Кубка мира, который пройдёт в Баку с 22 по 23 февраля», — приводит слова Федоренчик ТАСС.

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