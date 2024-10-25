18-летний российский велогонщик дисквалифицирован на 6 лет за ложные данные по допинг-делу

18-летний российский велогонщик Николай Кузьменко был дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил, в частности — за предоставление ложных данных во время антидопингового разбирательства.

В пробе Кузьменко были обнаружены два запрещённых препарата — лигандрол и мельдоний.

«Срок дисквалификации был увеличен из‑за того, что во время рассмотрения дела спортсмен предоставил ложные данные и это было доказано», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «Матч ТВ».

Ранее российская велогонщица Яна Бурлакова стала чемпионкой мира. Она заявила, что не собирается менять спортивное гражданство.