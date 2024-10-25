Армянский и турецкий борцы подрались на молодёжном ЧМ по борьбе, обоих дисквалифицировали

Армянский борец Лева Геворгян и представитель Турции Хакан Буюкчингил устроили драку на чемпионате мира U23 по борьбе в Тиране (Албания).

Во время схватки квалификационного этапа в весовой категории до 125 кг Буюкчингил толкнул Геворгяна, после чего они сцепились и начали драку. На момент произошедшего Лева Геворгян вёл со счётом 1:0. За неподобающее поведение оба борца были дисквалифицированы с турнира.

Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет проходит в Тиране с 21 по 27 октября 2024 года. Российские и белорусские борцы принимают участие на соревнованиях в нейтральном статусе.