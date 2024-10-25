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Джадд Трамп обыграл Шона Мёрфи и вышел в полуфинал Northern Ireland Open — 2024

Джадд Трамп обыграл Шона Мёрфи и вышел в полуфинал Northern Ireland Open — 2024
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Английский снукерист чемпион мира 2019 года первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп в четвертьфинальном матче на турнире Northern Ireland Open — 2024 обыграл своего соотечественника, восьмой номер рейтинга, Шона Мёрфи со счётом 5:1.

В полуфинале Джадд Трамп встретится с победителем матча Луи Хиткот (Англия) — Эллиот Слессор (Англия).
Во втором полуфинале встретятся Кайрен Уислон (Англия) и Цзюньсюй Пань (Китай).

Northern Ireland Open проходит с 20 по 27 октября 2024 года в Waterfront Hall в Белфасте, Северная Ирландия. Это седьмой рейтинговый турнир сезона 2024–25. Действующий чемпион турнира — Джадд Трамп, одержавший победу над Крисом Уэйклином со счетом 9:3 в финале прошлого года.

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