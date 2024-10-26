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Джадд Трамп высказался о выходе в 1/2 финала Northern Ireland Open — 2024

Джадд Трамп высказался о выходе в 1/2 финала Northern Ireland Open — 2024
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Английский снукерист чемпион мира 2019 года первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп прокомментировал выход в полуфинал на турнире Northern Ireland Open — 2024.

«Первый фрейм был значимым, нужно было забрать его и войти в игру. Потому что он [Мёрфи] выглядел резким в начале. Это как раз то, что могу сделать: просто распознать опасность и выбраться из неё с самого начала", — приводит слова Трампа Eurosport.

Джадд Трамп вышел в полуфинал Northern Ireland Open — 2024, обыграв своего соотечественника Шона Мёрфи со счётом 5:1.

Northern Ireland Open проходит с 20 по 27 октября 2024. Джаад Трамп является действующим чемпионом турнира. В прошлом году он одержал победу над Крисом Вейклином со счётом 9:3.

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