Россияне завоевали 6 медалей на ЧМ U23 по греко-римской борьбе, золото у Ауэса Гонибова

Российские спортсмены завоевали шесть медалей на молодёжном первенстве мира (U23) по греко-римской борьбе в Тиране (Албания). Ауэс Гонибов стал чемпионом мира в весовой категории до 87 кг, также на счету россиян две серебряные и три бронзовые медали.

Все медали российских борцов греко-римского стиля на молодёжном ЧМ-2024:

До 87 кг: Ауэс Гонибов — золото.

До 60 кг: Динислам Бамматов — серебро.

До 130 кг: Дмитрий Баборыко — серебро.

До 67 кг: Даниял Агаев — бронза.

До 72 кг: Имран Алиев — бронза.

До 97 кг: Магомед Муртазалиев — бронза.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит с 21 по 27 октября. В понедельник, 28 октября, стартует чемпионат мира в неолимпийских дисциплинах. Среди участников россияне — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев и олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев.