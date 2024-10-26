Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россияне завоевали 6 медалей на ЧМ U23 по греко-римской борьбе, золото у Ауэса Гонибова

Россияне завоевали 6 медалей на ЧМ U23 по греко-римской борьбе, золото у Ауэса Гонибова
Аудио-версия:
Комментарии

Российские спортсмены завоевали шесть медалей на молодёжном первенстве мира (U23) по греко-римской борьбе в Тиране (Албания). Ауэс Гонибов стал чемпионом мира в весовой категории до 87 кг, также на счету россиян две серебряные и три бронзовые медали.

Все медали российских борцов греко-римского стиля на молодёжном ЧМ-2024:

  • До 87 кг: Ауэс Гонибов — золото.
  • До 60 кг:  Динислам Бамматов — серебро.
  • До 130 кг: Дмитрий Баборыко — серебро.
  • До 67 кг: Даниял Агаев — бронза.
  • До 72 кг: Имран Алиев — бронза.
  • До 97 кг: Магомед Муртазалиев — бронза.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит с 21 по 27 октября. В понедельник, 28 октября, стартует чемпионат мира в неолимпийских дисциплинах. Среди участников россияне — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев и олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев.

Материалы по теме
Абдулрашид Садулаев намерен выступить на чемпионате мира по борьбе в весе до 92 кг
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android