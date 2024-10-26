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UСI исключили из календаря велогонку «Тур Фасо» из-за участия россиян

UСI исключили из календаря велогонку «Тур Фасо» из-за участия россиян
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В международном союзе велосипедистов (UCI) сообщили, исключили многодневку «Тур Фасо» после участия в ней россиян из команды ЦСКА.

«Организаторы «Тура Фасо», гонки класса 2 в международном календаре UCI, пригласили российскую команду ЦСКА по собственной инициативе, не уведомив предварительно UCI.

После получения информации об этом UCI немедленно направил организаторам официальное письмо с просьбой отстранить команду от участия в соответствии с Регламентом UCI Ad Hoc о мерах в отношении России и Беларуси", — приводит слова представителя руководящего органа road.cc.

Команда стартовала на «Тур Фасо» в российской символике, несмотря на регламент о нейтральном статусе и ограничения. UCI теперь должен принять решение о дисциплинарных мерах в отношении участия команды.

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