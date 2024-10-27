Магнус Карлсен прокомментировал преодоление индийцем Эригайси отметки в 2800 баллов

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал преодоление 21-летним индийцем Арджуном Эригайси отметки в 2800 рейтинговых баллов. Сейчас он занимает третье место, уступая только американцу Хикару Накамуре (2802) и самому Карлсену (2831). Также Эригайси стал вторым человеком в истории Индии после 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, которому удалось преодолеть порог в 2800 баллов.

«Он первый игрок из Индии после Ананда, которому покорилось это достижение, это действительно невероятно! Когда он играет партию с кем бы то ни было, появляются мысли, что он в любом случае найдёт путь к победе. То давление, которое он оказывает на соперника, — это потрясающе. Вспоминая тот бешеный тай-брейк на Кубке мира между Праггом и Арджуном, где Прагг просто чудом выжил… Если бы Эригайси попал на турнир претендентов вместо Прагга, кто знает, чем всё закончилось бы. Он очень хорош», — приводит слова Карлсена Chess.com.