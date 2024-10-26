Джадд Трамп вышел в финал Northern Ireland Open — 2024, разгромно обыграв Слессора

Английский снукерист чемпион мира 2019 года первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп в полуфинальном матче на турнире Northern Ireland Open — 2024 обыграл соотечественника, 35-й номер рейтинга Эллиота Слессора со счётом 6:0.

В финале Джадд Трамп сразится с ещё одним соотечественником Кайреном Уилсоном, который во втором полуфинальном матче обыграл Пан Цзюньсюя (Китай).

Northern Ireland Open проходит с 20 по 27 октября 2024 года в Waterfront Hall в Белфасте, Северная Ирландия. Это седьмой рейтинговый турнир сезона-2024/2025. Действующий чемпион турнира — Джадд Трамп, одержавший победу над Крисом Вейклином со счётом 9:3 в финале прошлого года.