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Арслан Багаев стал победителем первенства мира по вольной борьбе U23

Арслан Багаев стал победителем первенства мира по вольной борьбе U23
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Сегодня, 26 октября, борец вольного стиля Арслан Багаев одержал победу на первенстве мира U-23 в Тиране (Албания). Багаев выступает в весовой категории до 86 кг. В финале он оказался сильнее Арсения Джиоева, представляющего Азербайджан, со счётом 6:3 и завоевал золотую медаль.

Отметим, на пути к финалу Арслан Багаев провёл четыре поединка и обошёл соперников с общим счётом 37:2. Для Арслана Багаева и Арсения Джиоева эта схватка стала третьей в этом году. В борьбе за бронзу на чемпионате Европы в Румынии победу одержал Джиоев (6:4), в полуфинале на первенстве Европы U-23 в Баку победителем стал Багаев (5:1).

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