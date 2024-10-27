«Теперь у меня чистая совесть». Пловец Томас Чеккон — о завоевании золота на ОИ-2024

Итальянский пловец Томас Чеккон высказался о напряжении в борьбе за золото на Олимпийских играх — 2024 в Париже на дистанции 100 м на спине.

«Момент наибольшего напряжения был непосредственно перед заплывом. Перед тобой проходит целая жизнь, и думаешь: если проиграю, то я неудачник. Это самая сложная часть. Сейчас чувствую себя свободным от тяжёлого бремени. Хотел победить, теперь у меня чистая совесть. Надеюсь, что на Играх-2028 они включат в программу заплыв на 50 м баттерфляем, который я выиграл на чемпионате мира, хотел бы стать самым титулованным итальянским пловцом», — приводит слова Чеккона Eurosport.it.

Напомним, Чеккону принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 м на спине. Он установил его в Будапеште в 2022 году (51,60).