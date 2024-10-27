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Чемпион ОИ-2024 Чеккон объяснил, почему плавание — жестокий спорт, сравнив его с теннисом

Чемпион ОИ-2024 Чеккон объяснил, почему плавание — жестокий спорт, сравнив его с теннисом
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Чемпион Олимпиады‑2024 по плаванию итальянец Томас Чеккон ответил, почему назвал плавание жестоким видом спорта, приведя в пример большой теннис.

«Почему назвал плавание жестоким видом спорта? Потому что это постоянный поиск чего-то, пределов. Время определяет нас. Даже на тренировке, если ты не уложился во время, ты говоришь, что всё прошло не очень хорошо. На соревнованиях ты превращаешься из олимпийского чемпиона в ничто. В теннисе, допустив ошибку, ты можешь исправить её в следующем гейме; в плавании, пропустив старт, ты играешь за золотую медаль», — приводит слова Чеккона Eurosport.it.

Напомним, на Олимпиаде в Париже Томас Чеккон завоевал золото на дистанции 100 м на спине. Ему также принадлежит мировой рекорд на этой дистанции.

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