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Чемпион ОИ-2024 Томас Чеккон назвал своими кумирами Майкла Фелпса и Рафаэля Надаля

Чемпион ОИ-2024 Томас Чеккон назвал своими кумирами Майкла Фелпса и Рафаэля Надаля
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Чемпион Олимпиады‑2024 по плаванию итальянец Томас Чеккон назвал своими кумирами 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию американца Майкла Фелпса и 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

— Кумиры?
 — В плавании Фелпс, потом Надаль.

— Кого бы ты пригласил на ужин?
- Всегда Надаль, супербоец. Женщина? Меган Фокс, — приводит слова Чеккона Eurosport.it.

Ранее Томас Чеккон объяснил, почему считает плавание жестоким видом спорта, приведя в пример большой теннис. Напомним, на Олимпиаде в Париже Томас Чеккон завоевал золото на дистанции 100 м на спине. Ему также принадлежит мировой рекорд на этой дистанции.

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