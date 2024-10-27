Арман Дюплантис признан лучшим легкоатлетом Европы в 2024 году

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис признан лучшим легкоатлетом 2024 года в Европе на церемонии вручения наград Golden Tracks в Скопье (Македония).

Конкурентами Дюплантиса в споре за звание лучшего легкоатлета Европы были олимпийский чемпион в беге на 5000 м и рекордсмен мира в беге на 3000 м норвежец Якоб Ингебригтсен, а также победитель Игр-2024 в Париже в прыжках в длину Митиадис Тентоглу из Греции.

24-летний Дюплантис провёл один из лучших сезонов в своей карьере, став чемпионом мира в закрытых помещениях, чемпионом Европы и Олимпийских игр с мировым рекордом.