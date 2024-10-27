Украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в Европе

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе. Награждение прошло вчера, 26 октября, в Скопье (Северная Македония).

В 2024 году 23-летняя Магучих установила мировой рекорд, преодолев планку на высоте 210 см. На Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Ярослава завоевала золотую медаль, победила на чемпионате Европы и выиграла общий зачёт Бриллиантовой лиги. На чемпионате мира в помещении украинка стала серебряным призёром.

Соперницами Магучих за звание лучшей легкоатлетки года в Европе были бегуньи нидерландка Фемке Бол и представительница Великобритании Кили Ходжкинсон.