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Йомиф Кеджелча из Эфиопии установил мировой рекорд в полумарафоне

Йомиф Кеджелча из Эфиопии установил мировой рекорд в полумарафоне
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Эфиопский стайер Йомиф Кеджелча установил новый мировой рекорд в полумарафоне. На турнире Medio Maratщn Valencia в Испании он преодолел дистанцию 21,09 километра за 57 минут 30 секунд.

Кеджелча пробежал на одну секунду быстрее времени предыдущего мирового достижения, принадлежавшего бегуну из Уганды Джейкобу Киплимо (57.30).

Рекорд мира в женском полумарафоне принадлежит эфиопской бегунье Абабель Йесхане и был установлен в 2020 году (1:04.31) в Объединённых Арабских Эмиратах.

Йомиф Кеджелча — чемпион мира среди юниоров в беге на 5000 метров и победитель Юношеских Олимпийских игр на дистанции 3000 метров.

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