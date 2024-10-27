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Джадд Трамп проиграл Кайрену Уилсону в финале Northern Ireland Open — 2024

Джадд Трамп проиграл Кайрену Уилсону в финале Northern Ireland Open — 2024
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Английский снукерист, чемпион мира 2019 года, первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп уступил в финальном матче на турнире Northern Ireland Open — 2024. Он не смог обыграть своего соотечественника, действующего чемпиона мира, второго номера рейтинга Кайрена Уилсона. Матч закончился со счётом 9:3 в пользу Уилсона.

Отметим, что Трамп и Уилсон встречались в недавнем рейтинговом турнире Xi'an Grand Prix 2024, который проходил в конце августа в центре киберспорта Цюцзян в Сиане (Китай). Тогда Трамп в более упорном матче уступил Уилсону со счётом 8:10.

Northern Ireland Open проходил с 20 по 27 октября 2024 года в Waterfront Hall в Белфасте, Северная Ирландия. Это седьмой рейтинговый турнир сезона-2024/2025. Предыдущим чемпионом турнира был Джадд Трамп. В финале прошлого года он одержал победу над Крисом Вейклином со счётом 9:3.

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