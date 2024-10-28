Самаранч-младший: Томас Бах был успешным президентом МОК и оставил невероятное наследие

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший высказался о работе Томаса Баха на посту главы организации.

«Томас Бах был очень успешным президентом и оставил невероятное наследие. Его реформа «Agenda 2020 Plus 5» привела нас к чему-то новому. Это несмотря на то что мы пережили чрезвычайно трудные времена, такие как COVID. А мир становится всё более поляризованным и разделённым. Однако предстоит ещё многое изменить, чтобы привести Олимпийские игры в новую эру. Речь о расширении прав и возможностей членов и обновление бизнес-модели МОК», — приводит слова Самаранча-младшего Inside the Games.

Напомним, на пост главы МОК претендуют семь человек. В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).