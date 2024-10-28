Самаранч-младший: опыт в области финансов будет ключевым преимуществом в выборах главы МОК

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший рассказал о работе, которую планирует на должности главы организации.

«Для управления такой сложной организацией, как МОК, следующему президенту потребуется опыт, глубокий взгляд на вещи и здравое суждение. Он должен быть готов к совместной работе, чтобы реализовать своё видение развития движения. Наличие многолетнего опыта в области финансов и бизнеса (Прим. «Чемпионата». — Самаранч-младший является магистром делового администрирования в Нью-Йоркском университете (США)) будет одним из ключевых преимуществ. Я не участвовал в Олимпиадах в качестве спортсмена, но понимаю движение, его возможности и стоящие перед ним задачи», — приводит слова Самаранча-младшего Inside the Games.

Напомним, на пост главы МОК претендуют семь человек. В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).