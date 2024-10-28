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Дегтярёв: мы открыты к диалогу как со всеми странами, так и с международными организациями

Дегтярёв: мы открыты к диалогу как со всеми странами, так и с международными организациями
Михаил Дегтярёв
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Министр спорта Михаил Дегтярёв рассказал, что Россия открыта к диалогу с международными организациями. Такое заявление политик сделал после встречи с вице-президентом Всемирной федерации карате Нассером Абдул Разак Аль Разоки.

«В Дубае провёл встречу с вице-президентом Всемирной федерации карате. Нассер Абдул Разак Аль Разоки одновременно является президентом Азиатской федерации карате и возглавляет Федерацию карате Объединённых Арабских Эмиратов. Генерал Нассер — очень авторитетная фигура в среде единоборств и искренний сторонник недискриминации в мировом спорте. Он поддерживает наших спортсменов на всех уровнях и выступает за то, чтобы российские атлеты соревновались под национальным флагом.

Такие встречи позволяют укреплять наши позиции и показывают, что мы открыты к диалогу как со всеми странами, так и с международными спортивными организациями. Наша главная цель – это защита прав российских спортсменов», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Руководитель главы ФТР Шамиль Тарпищев предложил президенту России Владимиру Путину выдвинуть кандидатом на пост главы ОКР министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, на что глава государства ответил согласием.

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