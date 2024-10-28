Российская дзюдоистка — об ОИ-2024: я сильно верила в эту Олимпиаду, но разочаровалась

Двукратная чемпионка России по дзюдо Элис Старцева рассказала о разочаровании, которое испытала от пропуска Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Спортсменка также отметила, что амбиции завоевать медаль Игр она не оставила.

«Если говорить сейчас, то да, я вижу себя на Олимпиаде. С золотой медалью, естественно. Но это уже не как мечта, а как логичное завершение олимпийского цикла. У меня сейчас больше цели на чемпионаты Европы и чемпионаты мира. Я все силы пускаю туда. Это более реально, чем (поехать) на Олимпиаду. Я очень сильно верила в эту Олимпиаду, но очень сильно разочаровалась», — приводит слова Старцевой «Матч ТВ».

Напомним, Олимпиада-2024 проходила с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе в составе 15 человек.