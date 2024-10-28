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Глава ФСБР Мамиашвили был переизбран на должность вице-президента UWW

Глава ФСБР Мамиашвили был переизбран на должность вице-президента UWW
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сохранил пост вице-президента Объединённого мира борьбы (UWW). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБР.

Выборы Бюро организации прошли перед стартом ЧМ-2024 в неолимпийских весовых категориях, который проходит в Тиране (Албания). Пост вице-президента также удалось сохранить и Наталье Ярыгиной.

«Для нас было очень важно, и чтобы Наталья Алексеевна Ярыгина переизбралась вчера на Конгрессе UWW в качестве члена Бюро UWW, и чтобы представители Российской Федерации сохранили за собой посты вице-президентов. Это говорит о том, что спортивное сообщество, невзирая ни на что, остаётся единой сплочённой большой семьёй, и то, что нас с Натальей Алексеевной поддержали и Конгресс, и члены Бюро, говорит о том, что та работа, которую мы проводим изо дня в день, остаётся во главе угла, несмотря ни на какое политическое давление», — приводит слова Мамиашвили ФСБР.

Отметим, что ЧМ-2024 в неолимпийских весовых категориях проходит в Албании с 28 по 31 октября.

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