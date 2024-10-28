Российские борцы Висаитов и Алиев стартовали с побед на ЧМ-2024 в Албании

Российские борцы греко-римского стиля Аслан Висаитов и Ислам Алиев преодолели раунд 1/8 финала на чемпионате мира — 2024 в Тиране (Албания). Соревнования проходят в неолимпийских весовых категориях.

В в/к до 72 кг Аслан Висаитов оказался сильнее соперника с Украины Игоря Бычкова. Счёт — 3:1. В весе до 82 кг Ислам Алиев одолел оппонента из Болгарии Росяна Дермански со счётом 3:1.

Отметим, что ЧМ-2024 в неолимпийских весовых категориях проходит в Албании с 28 по 31 октября.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сохранил пост вице-президента Объединённого мира борьбы (UWW). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБР. Выборы Бюро организации прошли перед стартом ЧМ-2024 в неолимпийских весовых категориях, который проходит в Тиране (Албания). Пост вице-президента также удалось сохранить и Наталье Ярыгиной.