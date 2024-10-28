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«Никто не обижал». Российская пловчиха высказалась об участии в этапе КМ в Южной Корее

«Никто не обижал». Российская пловчиха высказалась об участии в этапе КМ в Южной Корее
Ника Годун
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Российская пловчиха Ника Годун прокомментировала выступление на первом за последние годы международном старте. Спортсменка приняла участие в этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне, заняв 13-е место по итогам предварительных заплывов на дистанции 100 м комплексом.

— Пока на моей практике, а я, в отличие от других спортсменов, за эти два года выступала на очень многих соревнованиях, не было никаких ситуаций, в которых кто‑то был бы не рад меня видеть. Все очень рады, некоторые, может быть, были немного удивлены, но никакого негатива. Никто не обижал, не ущемлял, все очень сильно нас ждали.

— Вы вряд ли довольны секундами, но я не очень понимаю, был ли у вас шанс набрать какой‑то соревновательный тонус перед Инчхоном?
— Всё решалось в последний момент и вставить соревнования в подготовку вот так — это непросто. Не то чтобы я сильно расстроена, рабочие моменты. Перед этим у меня были соревнования, но они тоже были в рабочей атмосфере. Если бы знали заранее про этап Кубка мира, мы бы готовились к нему, как, собственно, делали это раньше. Сейчас мы живём в других реалиях. Смотреть на мои результаты и расстраиваться — нет смысла, — приводит слова Годун «Матч ТВ».

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