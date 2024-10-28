Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алишер Усманов выдвинулся на пост президента Международной федерации фехтования

Алишер Усманов выдвинулся на пост президента Международной федерации фехтования
Комментарии

Российский предприниматель Алишер Усманов выдвинулся на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Кандидатуру Усманова поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, включая Россию, Беларусь, Сербию и Китай. Соперником Усманова на выборах числится швед Отто Дракенберг.

71-летний Усманов занимал аналогичный пост с 2008 года до 3 марта 2022 года. Тогда он добровольно приостановил исполнение обязанностей президента FIE в связи с санкциями Евросоюза.

В октябре Усманов выиграл суд у немецкого телеканала ARD по делу о «системе подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE) на Олимпиаде-2024 в Париже.

Материалы по теме
Алишер Усманов выиграл суд у телеканала ARD по делу о системе подкупов в фехтовании
Самаранч-младший: Томас Бах был успешным президентом МОК и оставил невероятное наследие
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android