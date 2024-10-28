Российский предприниматель Алишер Усманов выдвинулся на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Кандидатуру Усманова поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, включая Россию, Беларусь, Сербию и Китай. Соперником Усманова на выборах числится швед Отто Дракенберг.

71-летний Усманов занимал аналогичный пост с 2008 года до 3 марта 2022 года. Тогда он добровольно приостановил исполнение обязанностей президента FIE в связи с санкциями Евросоюза.

В октябре Усманов выиграл суд у немецкого телеканала ARD по делу о «системе подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE) на Олимпиаде-2024 в Париже.