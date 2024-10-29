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Чемпионат мира по спортивной борьбе — 2024: результаты 1-го дня соревнований

Чемпионат мира по спортивной борьбе — 2024: результаты 1-го дня соревнований
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Вчера, 28 октября, в столице Албании Тиране стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе — 2024 в неолимпийских весовых категориях. Россия представлена в полном составе, но, как и было до этого, в нейтральном статусе. Накануне на ковре проводили схватки представители греко-римского стиля борьбы.

Российские борцы Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Садык Лалаев (до 63 кг) потерпели поражение на стадии полуфинала и сегодня, 29 октября, поборются за бронзовые награды. Начало схваток в 20:00 мск. В 1/4 финала Ислам Алиев (до 82 кг) уступил Ахмету Йылмазу (Турция), а на стадии 1/8 финала ЧМ Аслан Висаитов (до 72 кг) проиграл китайцу Цзи Ленгу.

ЧМ-2024 в неолимпийских весовых категориях проходит в Албании с 28 по 31 октября.

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