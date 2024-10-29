World Athletics объявила список номинантов премии «Спортсмен года» вне стадиона

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила список номинантов премии «Спортсмен года» среди спортсменов, которые специализируются на длинных дистанциях.

В шорт-лист среди легкоатлеток попали олимпийская чемпионка Сифан Хассан (Нидерланды), рекордсменка мира Рут Чепнгетитч (Кения), победительница Токийского марафона Сутуме Асефа Кебеде (Эфиопия), чемпионка Берлинского марафона Тигист Кетема (Эфиопия) и рекордсменка мира на дистанциях 5 и 10 км Агнес Джебет Нгетич (Кения).

В список мужчин-марафонцев попали обладатель мирового рекорда в полумарафоне Йомиф Кеджелча (Эфиопия), чемпион мира — 2024 по кроссу Джейкоб Киплимо (Уганда), победитель Токийского марафона Бенсон Кипруто (Кения), олимпийский чемпион в ходьбе на 20 км Брайан Даниэль Пинтадо (Эквадор) и олимпийский чемпион в марафоне Тамират Тола (Эфиопия).

Голосование за участников премии начнётся на официальных ресурсах World Athletics 4 ноября.