Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

World Athletics объявила список номинантов премии «Спортсмен года» вне стадиона

World Athletics объявила список номинантов премии «Спортсмен года» вне стадиона
Аудио-версия:
Комментарии

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила список номинантов премии «Спортсмен года» среди спортсменов, которые специализируются на длинных дистанциях.

В шорт-лист среди легкоатлеток попали олимпийская чемпионка Сифан Хассан (Нидерланды), рекордсменка мира Рут Чепнгетитч (Кения), победительница Токийского марафона Сутуме Асефа Кебеде (Эфиопия), чемпионка Берлинского марафона Тигист Кетема (Эфиопия) и рекордсменка мира на дистанциях 5 и 10 км Агнес Джебет Нгетич (Кения).

В список мужчин-марафонцев попали обладатель мирового рекорда в полумарафоне Йомиф Кеджелча (Эфиопия), чемпион мира — 2024 по кроссу Джейкоб Киплимо (Уганда), победитель Токийского марафона Бенсон Кипруто (Кения), олимпийский чемпион в ходьбе на 20 км Брайан Даниэль Пинтадо (Эквадор) и олимпийский чемпион в марафоне Тамират Тола (Эфиопия).

Голосование за участников премии начнётся на официальных ресурсах World Athletics 4 ноября.

Материалы по теме
Кенийская бегунья установила нереальный мировой рекорд. Даже мужчины позавидуют!
OMG
Кенийская бегунья установила нереальный мировой рекорд. Даже мужчины позавидуют!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android