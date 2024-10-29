«Кубок мира — пробная история». Ника Годун — о шансах попасть на ЧМ на короткой воде

Российская пловчиха Ника Годун рассказала о перспективах выступить на чемпионате мира на короткой воде, который пройдёт в декабре в Будапеште (Венгрия). На этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне она заняла 13-е место на дистанции 100 м комплексным плаванием в коротком бассейне и не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.

«Я плыла по нормативу либо на очень маленьких соревнованиях, не квалификационных для World Aquatics, либо на российских стартах. Но, опять же, кто‑то знал, что будет возможность выступить на Кубке мира или чемпионате мира? Никто об этом не знал.

Думаю, что не получится где-то ещё стартануть, чтобы попасть на ЧМ. Даже те старты, что будут, не являются квалификационными. Любые нормативы и возможности по выступлению сейчас не гарантируют поездку буквально никуда. Я спокойно к этому всему отношусь. Будут предоставлены возможности — поедем, не будут — не поедем.

Я выступлю на чемпионате России. Кстати, в сроки чемпионата России много квалификационных стартов. В любом случае, как и говорил президент федерации, эта поездка на Кубок мира — пробная история. Посмотрим, как это будет в следующем сезоне, как это будет спланировано и включено в подготовку», — приводит слова Годун «Матч ТВ».

Ранее Ника Годун получила нейтральный статус для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatic). Она многократная чемпионка России (2015, 2016, 2017, 2018), призёр первенства Европы на короткой воде.