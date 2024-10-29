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Жером Вальке рассказал, где и когда могут пройти Игры дружбы

Жером Вальке рассказал, где и когда могут пройти Игры дружбы
Жером Вальке
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Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке рассказал, где и когда могут пройти Игры дружбы.

— Когда они состоятся и где?

— Может быть, в следующем году. Может быть, через год. Многое будет зависеть от ситуации в мире. Игры стали бы идеальным мероприятием для продвижения дружбы, но, пока существует конфликт, Игры дружбы в России потенциально столкнутся с той же проблемой в отношении спортсменов даже в 2025 или 2026 году.

Буду предельно честным: если ситуация в мире будет меняться, то соревнования должны пройти в России в 2026 году. Это было бы идеальным временем для турнира. Если же геополитическая ситуация не поменяется, то Игры дружбы могут состояться в другой стране БРИКС, — приводит слова Вальке «Матч ТВ».

Напомним, Игры дружбы должны были состояться в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

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