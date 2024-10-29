Жером Вальке — о переносе Игр дружбы: было понятно, что в 2024 году мы их не проведём

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке рассказал о том, как принималось решение о переносе Игр дружбы.

— С самого начала было немного сложно провести Всемирные игры дружбы, когда за одно лето проводятся Олимпийские и Паралимпийские игры, Игры БРИКС. Такое обилие крупных международных соревнований — это очень серьёзный вызов для организаторов и спортсменов. Ты задаёшь себе вопрос: а смогут ли топовые атлеты принять участие во всех турнирах, а сами соревнования пройти на высочайшем уровне?

Поэтому буду честен и откровенен: с момента, как я возглавил Международную ассоциацию дружбы, для меня было понятно, что, вполне возможно, мы не сможем провести «Игры дружбы» в 2024 году.

— Решение о переносе было верным? На какой стадии готовности были «Игры дружбы»?

— Потребовалось определённое время, чтобы принять окончательное решение о переносе Игр. Это правда, что каждый день, пока мы ждали возможного переноса, делал их организацию немного сложнее. Вопрос в том, что можно иметь лучшую спортивную инфраструктуру, но в соревнованиях не примут участие лучшие спортсмены из разных стран, программа Игр будет представлена не всеми видами спорта. Это не обеспечит качество с точки зрения потенциальных результатов.

Было время, когда речь шла не о готовности «Игр дружбы», не об инфраструктуре, которая в России на высочайшем уровне, не о силе России, чтобы убедиться, что всё будет идеально организовано, а о том, кто будет частью этих соревнований. Это было главной причиной для того, чтобы спросить или подумать о переносе.

Напомним, Игры дружбы должны были состояться в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.